Gaziantep'te makarna fabrikasındaki yangın söndürüldü

Güncelleme:
Gaziantep'teki bir makarna fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. 17 itfaiye aracı ve 40 itfaiye eriyle müdahale edilen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

GAZİANTEP'te makarna fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın akşam 19.30 sıralarında 1'inci organize sanayi bölgesinde bir makarna fabrikasında çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına 17 itfaiye aracı ile 40 itfaiye eri müdahale etti. 3 saatlik mücadelenin ardından fabrika yangını kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, itfaiye kipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

