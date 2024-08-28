Gaziantep'te Mahalle Manavı Tarafından Ateş Açılan Çocuk Hayatını Kaybetti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir mahalle manavı, üzerlerine tüfekle ateş açtığı bir grup çocuktan 11 yaşındaki E.B.B.'nin hayatını kaybetmesine neden oldu. Zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te, mahalle manavının üzerlerine doğru tüfekle ateş ettiği bir grup çocuktan 11 yaşındaki E.B.B. hayatını kaybetti.
Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesinde manav M.T, akşam saatlerinde bir grup çocuğa tüfekle ateş açtı.
Saçmaların isabet ettiği 11 yaşındaki E.B.B, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.
Yeşilkent Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından E.B.B'nin cenazesi toprağa verildi.
Gözaltına alınan zanlı M.T. (62) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.