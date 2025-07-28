Gaziantep'te lisenin atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde lisenin atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde lisenin atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan Şehit Serdal Şakir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Atölyede soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
Emre Belözoğlu'nun 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna yanıtı olay oldu

"Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna hiç düşünmeden yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.