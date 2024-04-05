Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Lise Öğrencilerine Ekotaban Uygulamaları Anlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Lise öğrencilerine ekotaban uygulamaları anlatarak kuş gözlemi yaptırdı.

DKMP İslahiye Şefliği ekiplerince Opet Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı ile Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında sulak alanların önemi, korunması ve faydaları hakkında bilgi verildi.

"Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar" projesi kapsamında da gölet alanındaki atık malzemeler toplandı.???????

Program kapsamında kurum çalışmaları, ekotaban uygulaması tanıtıldı.

Öğrencilere kuş gözlem dürbünü ile sahadaki kuş türleri ile yaşam alanları anlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Çevre Doğa Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title