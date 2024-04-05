Gaziantep'te Lise Öğrencilerine Ekotaban Uygulamaları Anlatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Lise öğrencilerine ekotaban uygulamaları anlatarak kuş gözlemi yaptırdı.

DKMP İslahiye Şefliği ekiplerince Opet Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı ile Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında sulak alanların önemi, korunması ve faydaları hakkında bilgi verildi.

"Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar" projesi kapsamında da gölet alanındaki atık malzemeler toplandı.???????

Program kapsamında kurum çalışmaları, ekotaban uygulaması tanıtıldı.

Öğrencilere kuş gözlem dürbünü ile sahadaki kuş türleri ile yaşam alanları anlatıldı.