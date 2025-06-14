Gaziantep'te LGS Sınavı İçin Ulaşım Ücretsiz Olacak

Gaziantep'te yarın yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı nedeniyle ulaşım ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yarın ulaşımda sorun yaşamaması için Gaziray, tramvay ve otobüsleri (turuncu) ücretsiz olacak.

Ayrıca standart pazar günü tarifesine ilave olarak, sınav sebebiyle BO1, B5O ve B54 hatlarında 21 araçla 103 ek sefer gerçekleştirecek.

Sınava girecek olan tüm öğrenciler Gaziantep Kart ile Gaziray, tramvay ve otobüslerde saat 14.00'a kadar ücretsiz biniş yapabilecek.