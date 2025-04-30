Gaziantep'te 'Lezzet ve Ustalık Buluşması' Etkinliği Düzenlendi

Gaziantep'te baklava ustalarına ve işletme sahiplerine yönelik "Lezzet ve Ustalık Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Gaziantep Gastronomi Akademisi ve Sunar Un işbirliğiyle Bulla Uygulama Restoranı'nda hayata geçirilen etkinlikte yeni geliştirilen baklavalık unun tanıtımı yapıldı, baklava üretimine şahitlik yapılarak sonuçları ustalar tarafından incelendi.

Un firmasının yönetim kurulu başkanı Mustafa Nuri Çomu, gazetecilere, fabrikalarında yenilikçilik ve inovasyon formülüne bağlı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Geçmişlerinde 50 yıllık üretim serüveni olduğunu söyleyen Çomu, şunları kaydetti:

"Tarıma dayalı ve sanayiye gönül vermiş bir şirketler grubuyuz. Yaptığımız her işte inovasyonu ve iyi ürün bilincini ve sürdürülebilir ürün tedarikini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. 6 Şubat 2023'te yıkmak zorunda kaldığımız tesisimizi geçtiğimiz sene ağustos ayında yeniden açtık."