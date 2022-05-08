Gaziantep'te 'Leyla'dan Sonra Projesi' kapsamında eğitim kampı düzenlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde Leyla'dan Sonra Projesi" kapsamında, eğitim kampı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Leyla'dan Sonra Projesi" eğitim kampı programının, İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya'nın ardından 5'incisi Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen eğitim kampına 53 tıp fakültesinden 278 öğrenci katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlenen kampta yaptığı konuşmada, projenin öneminden bahsederek şunları kaydetti:

"Siz bizim geleceğimiz ve umudumuzsunuz. Sizleri burada ağırlamak ve bu projenin bir parçası olmak bizler için çok sevindirici ve gurur verici. Gaziantep Tıp Fakültesi Gençlik Platformunun kronik hastalığı olan çocuklarla vakit geçirerek onlarla oyun oynaması ve bu projede kayda değer bir potansiyeli olması şehrimiz adına önemli. Çocuklarımızı uzun süren hastane günlerinde mutlu etmek ve yüzlerini gülümsetmek örnek bir davranış."

Eğitim kampında, Opr. Dr. Mehmet Emintürk ve Uzman Dr. Tutku Tanrıkulu Tek de proje hakkında bilgi verdi.