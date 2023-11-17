Gaziantep'te Lastik Hırsızı Suçüstü Yakalandı

Gaziantep kent merkezinde ve Nizip ilçesinde toplam 7 aracın lastiklerini çalan şahıs, başka bir aracın lastiklerini çalmak isterken suçüstü yakalandı.

Gaziantep kent merkezinde 2, Nizip ilçesinde 5 olmak üzere toplam 7 aracın lastiklerini jantlarıyla beraber çalan şahıs, başka bir aracın lastiklerini çalmak isterken suçüstü yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan araç lastiği hırsızlığı olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, kent merkezinde 2, Nizip ilçesinde de 5 olmak üzere toplam 7 aracın lastiklerini jantlarıyla beraber çalan şahıs, başka bir aracın lastiklerini çalmak isterken çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP