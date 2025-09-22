Haberler

Gaziantep'te lastiği patlayan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı

Gaziantep'te lastiği patlayan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda seyreden bir kamyonetin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada, 2 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda seyreden Hasan A. idaresindeki 27 ME 8998 plakalı kamyonet, Nizip ilçesi Akçakent Mahallesi yakınlarında lastiği patlayınca kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta yolculuk yapan Suriye uyruklu Curiye Uglan (45) ve kimliği tespit edilemeyen yabancı uyruklu kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 8 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
