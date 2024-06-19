Gaziantep'te Lastiği Patlayan Araç Devrildi: 6 Yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Narlı ayrımında meydana gelen kazada, A.A. idaresindeki 79 AAT 127 plakalı hafif ticari araç, sol arka lastiğinin patlaması sonucu bariyere çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan N.A, U.K, T.A, N.Ö. ve M.A. 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. N.A ile U.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.