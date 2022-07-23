GAZİANTEP - Kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı
AA - Güncel
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Polisin adreslerde arama yapması Ele geçirilen malzemeler Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı GAZİANTEP - Gaziantep'te kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çevirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Polisin adreslerde arama yapması
Ele geçirilen malzemeler
Gaziantep'te kurusıkı tabancaları dönüştürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya çevirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şahinbey ilçesinde kurusıkı tabancaların gerçek tabancaya çevrildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 4 fişek, muhtelif silah parçaları ile çevirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Güncel