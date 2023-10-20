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Gaziantep'te Kurusıkı Tabanca ve Pompalı Tüfek Operasyonu

Gaziantep'te bir işyeri ile ikamete yapılan operasyonda 50 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.