Gaziantep'te Kurusıkı Tabanca ve Pompalı Tüfek Operasyonu
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Gaziantep'te bir işyeri ile ikamete yapılan operasyonda 50 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te 50 kurusıkı tabanca, 4 pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, silah kaçakçılığına yönelik Şahinbey ilçesinde bir iş yerine ve ikamete operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 50 kurusıkı tabanca, 4 pompalı tüfek, 130 şarjör ile 710 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel