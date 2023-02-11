Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te Kurtarma Çalışmaları Gece Boyu Devam Etti

Güncel Haberler

Gaziantep'te Kurtarma Çalışmaları Gece Boyu Devam Etti

GAZİANTEP, 11 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü meydana gelen şiddetli depremler, Türkiye'nin güneydoğusu ile Suriye'nin kuzeyinde yıkıma yol açtı.

Gaziantep'te Kurtarma Çalışmaları Gece Boyu Devam EttiGaziantep'te kurtarılan bir depremzedeyi taşıyan kurtarma görevlileri, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

GAZİANTEP, 11 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü meydana gelen şiddetli depremler, Türkiye'nin güneydoğusu ile Suriye'nin kuzeyinde yıkıma yol açtı. Depremin vurduğu Gaziantep'te kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada ölü sayısının 21.043'e, yaralı olarak kurtarılanların sayısının ise 80.097'ye yükseldiğini duyurdu.

Gaziantep'te Kurtarma Çalışmaları Gece Boyu Devam EttiGaziantep'te kurtarılan bir depremzedeyi taşıyan kurtarma görevlileri, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Gaziantep'te Kurtarma Çalışmaları Gece Boyu Devam EttiGaziantep'te kurtarılan bir depremzedeyi taşıyan kurtarma görevlileri, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Gaziantep'te Kurtarma Çalışmaları Gece Boyu Devam EttiGaziantep'te kurtarılan bir depremzedeyi taşıyan kurtarma görevlileri, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Gaziantep'te Kurtarma Çalışmaları Gece Boyu Devam EttiGaziantep'te kurtarılan bir depremzedeyi taşıyan kurtarma görevlileri, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Xinhua / Güncel

Gaziantep Türkiye Suriye Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title