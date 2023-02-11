Gaziantep'te Kurtarma Çalışmaları Gece Boyu Devam Etti
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GAZİANTEP, 11 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü meydana gelen şiddetli depremler, Türkiye'nin güneydoğusu ile Suriye'nin kuzeyinde yıkıma yol açtı.
GAZİANTEP, 11 Şubat (Xinhua) -- Pazartesi günü meydana gelen şiddetli depremler, Türkiye'nin güneydoğusu ile Suriye'nin kuzeyinde yıkıma yol açtı. Depremin vurduğu Gaziantep'te kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada ölü sayısının 21.043'e, yaralı olarak kurtarılanların sayısının ise 80.097'ye yükseldiğini duyurdu.
Kaynak: Xinhua / Güncel