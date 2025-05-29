Gaziantep'te Kurşunlama ve Kundaklama Şüphelileri Yakalandı

Gaziantep'te Kurşunlama ve Kundaklama Şüphelileri Yakalandı
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Gaziantep'te, iş yeri ve ikamet kurşunlama ile kundaklama olaylarına karıştıkları iddia edilen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda silahlar ve mermiler de ele geçirildi.

Gaziantep'te iş yeri ve ikamet kurşunlama ile kundaklama olaylarına karıştıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, farklı tarihlerde 8 ikamet, iş yeri veya oto kurşunlama ile kundaklama olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, bir kalaşnikof tüfek, bir pompalı tüfek ve 20 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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