Gaziantep'te Kurşunlama Olaylarıyla İlgili 15 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

GAZİANTEP'te farklı tarihlerde meydana gelen iş yeri, ev ve otomobil kurşunlama olaylarına karıştıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından, farklı tarihlerde yaşanan 20 ayrı iş yeri, ikamet ve oto kurşunlama olaylarına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler 24 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.