Gaziantep'te Kurşunlama Olaylarına Karışan 8 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te kurşunlama olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Kentte farklı tarihlerde meydana gelen kurşunlama olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 8'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 20 kurşunlama olayına karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlatmış, güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ve 21 şüpheliyi tespit eden ekipler, 29 Temmuz'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 15 şüpheliyi gözaltına almış, şüphelilerden 6'sının ise başka suçlardan tutuklu olduğu belirlenmişti.

Ekipler, suça konu silahları saklamaya çalışan 1 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 otomatik tüfek, 3 kesici alet, 19 av tüfeği kartuşu, 5 cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirilmişti.