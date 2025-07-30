Gaziantep'te Kurşunlama Olaylarına Karışan 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te farklı tarihlerde gerçekleşen iş yeri, ev ve otomobil kurşunlama olaylarına karıştığı belirlenen 15 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyon, Asayiş Şube ekipleri tarafından düzenlendi.

GAZİANTEP'te farklı tarihlerde meydana gelen iş yeri, ev ve otomobil kurşunlama olaylarına karıştıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından, farklı tarihlerde yaşanan 20 ayrı iş yeri, ikamet ve oto kurşunlama olaylarına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler 24 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kamu işçilerine yeni zam teklifi yapıldı

Yüz binlerce kişinin beklediği haber geldi! İşte yeni zam teklifi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görkemli doğum günü kutlaması! Pastadaki not dikkat çekti

Görkemli doğum günü kutlaması! Pastadaki not dikkat çekici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.