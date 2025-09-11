Gaziantep'te Kurşunlama Olaylarına 6 Gözaltı

Haberler

Gaziantep'te farklı tarihlerde gerçekleştirilen iş yeri, ikamet ve araç kurşunlama olaylarıyla ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve 490 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde ikamet, iş yeri ve otomobil kurşunlama olaylarını gerçekleştiren 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Adreslerde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve 490 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
