Gaziantep'te Kurşunlama Olaylarına 6 Gözaltı

Gaziantep'teki, araç, iş yeri ve ikamet kurşunlama olaylarıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde ikamet, iş yeri ve otomobil kurşunlama olaylarını gerçekleştiren 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Adreslerde yapılan aramada, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve 490 fişek ele geçirildi.