Gaziantep'te Kurban Bayramı Yoğunluğu

Gaziantep'te Kurban Bayramı Yoğunluğu
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Gaziantep'te Kurban Bayramı Yoğunluğu
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Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Otobüs firmaları, vatandaşların talebine yetişebilmek için ek seferler düzenliyor. Bilet fiyatlarının artmasına rağmen biletler günler öncesinden tükenmiş durumda.

Gaziantep otogarında Kurban Bayramı yoğunluğu

GAZİANTEP - Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanırken, otobüs firmaları vatandaşlardan gelen talebe yetişebilmek için ek seferler başlattı.

Gaziantep'teki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla bayram hareketliliği yaşanıyor. Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar, firmaların önünde bilet kuyruğu oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları da ek seferler başlattı.

Ek seferler bayramdan sonra da devam edecek

Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturmaya başladı. Otogarda Ramazan Bayramı'na göre yoğunluk olduğunu belirten firma yetkilileri, ek seferler düzenlediklerini ve ek seferlerin bayramdan sonra da devam edeceği bilgisini verdiler. Bilet fiyatlarının bayram nedeniyle artmasına rağmen otobüs biletleri günler öncesinden tükenirken, birçok firmanın çıkardığı ek sefer biletlerinin de tükendiği öğrenildi.

Bayramı memleketinde geçirmek isteyenler arife gününden itibaren yolculuk yapmaya başladılar. En fazla talep, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerden Gaziantep'e ve çevre illere yapılan seferlerde yaşanıyor. Otobüs firmaları ek seferlerle bayram yoğunluğuna karşı tedbir alırken, kimi firmalarda ek seferler yapmayı planlamanın yanı sıra asıl yoğunluğu bayram dönüşü beklediklerini ifade ettiler.

"Seferlerimizde bir problem yok"

Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmesi Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Savcı, "Bayram öncesi genelde Gaziantep'ten gidişler fazla olmaz, dönüşler fazla olur. Bayram öncesi batı illerinden gelen kişiler bayram bitişinde yoğunluk oluşturur. Seferlerimizde şu anda bir problem yok. Her yolcumuza cevap verebiliyoruz" diye konuştu.

"Ek seferler düzenleniyor"

Kurban Bayramı'ndan dolayı otogarda hem gelişte hem de gidişte bir yoğunluk yaşandığını belirten firma yetkililerinden Hasan Taştekin, "Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurban bayramlarında otogar genelde çok yoğun olur. Bu sene Kurban Bayramı tatili kısa olduğu için bir tık yoğunluk az oldu ama genelde bayramlarda batıdan doğuya gelen seferlerin tümü 20 günden itibaren dolu ve ek seferler düzenleniyor. Bayramdan önce batı illerinden doğu illerine gelen vatandaşlar bayramını bitirdikten sonra aynı şekilde evlerine dönüş yapacaklar. Şu anda batı illerinden doğu illerine olan araçlar bayramdan sonra da aynı şekilde dolu olacağını düşünüyoruz ve ek seferler düzenlenebilir. Vatandaşlarımız bu konuda mağdur olmaz ve evlerine ulaşırlar" dedi.

Bayramı memleketi Adana'da geçirmek istediğini belirten vatandaşlardan Halil Polat ise, "Kurban Bayramı geldiği için çok mutluyum. İslam aleminin bayramı geliyor. Hep birlikte sağlıklı, huzurlu bir şekilde bayramımıza kavuşuruz. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Gaziantep'e ablamın yanına geldim. Biraz gezdim. Gaziantep çok güzel bir şehir. Şimdi tekrar memleketim Adana'ya döneceğim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KOÇYİĞİT - Güncel
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