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Gaziantep'te Kurban Bayramı denetimlerinde 315 araç sürücüsüne ceza

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Gaziantep'te Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gerçekleştirilen denetimlerde 315 araç sürücüsüne para ceza uygulandı. Kentte meydana gelen 3 trafik kazasında ise 16 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gerçekleştirilen denetimlerde 315 araç sürücüsüne para ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin gezmeye geldiği Gaziantep'te, oluşan yoğunluk nedeniyle trafikte yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbir aldı.

Kentin farklı bölgelerinde alınan tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilen denetimler kapsamında önceki gün 315 araç sürücüsüne 694 bin 920 lira trafik cezası yazılırken, 23 araç is trafikten men edildi.

Öte yandan, kentte dün meydana gelen 3 trafik kazasında 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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