Gaziantep'te Kurban Bayramı Boyunca Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren tramvay, Gaziray ve turuncu otobüsler, Kurban Bayramı arifesi ile bayram tatili boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gazi Ulaş AŞ'ye bağlı tramvay, Gaziray ve turuncu otobüsler, Kurban Bayramı'nda vatandaşların aile, akraba ve mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için 5 Haziran arife günü dahil olmak üzere 9 Haziran bayramın son gününe kadar ücretsiz olacak.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın bayram ziyaretlerinin sorunsuz ve rahatça gerçekleşmesini sağlamak ve şehir içi toplu ulaşımda düzeni korumak için trafik ekipleriyle koordineli çalışarak durak ve hatlarda gerekli kontrol ve önlemleri alacağı belirtildi.