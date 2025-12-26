Haberler

Gaziantep'te kundaklama iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te ev ve aracın kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te ev ve aracın kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde M.D'ye ait araç ve iş yerinin motosikletli şüpheliler tarafından kundaklamasına ilişkin soruşturma başlattı.

Yapılan incelemede, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen D.Y. (20), H.M.Ö. (19) ve H.Y (21) olayda kullandıkları kıyafetlerle birlikte yakalandı.

Soruşturmanın devamında olayın azmettiricilerinin T.P. (30) ve avukat O.Ç. (26) oldukları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken avukat O.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın, M.D'nin kiracısı olan T.P'yi evden çıkarmasından kaynaklandığı, evden çıkarılan şüphelinin avukat O.Ç'nin yönlendirmesiyle kundaklamayı yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle

SDG-Şam krizi derinleşirken Mazlum Abdi'den jet hamle
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Bu görüntüler geride kaldı, işte muhteşem değişimin görüntüleri

Bu görüntüler geride kaldı, işte muhteşem değişimin görüntüleri
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
12 yaşındaki küçük kahraman, direksiyonda bayılan annesinin aracını durdurdu

Soğukkanlılığıyla büyük bir faciayı önledi