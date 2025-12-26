Gaziantep'te kundaklama iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te ev ve aracın kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde M.D'ye ait araç ve iş yerinin motosikletli şüpheliler tarafından kundaklamasına ilişkin soruşturma başlattı.

Yapılan incelemede, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen D.Y. (20), H.M.Ö. (19) ve H.Y (21) olayda kullandıkları kıyafetlerle birlikte yakalandı.

Soruşturmanın devamında olayın azmettiricilerinin T.P. (30) ve avukat O.Ç. (26) oldukları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken avukat O.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın, M.D'nin kiracısı olan T.P'yi evden çıkarmasından kaynaklandığı, evden çıkarılan şüphelinin avukat O.Ç'nin yönlendirmesiyle kundaklamayı yaptığı öğrenildi.