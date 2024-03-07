Gaziantep'te kumar oynayan 7 kişi yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 7 kişi kumar oynarken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik yurt genelinde düzenlenen "Mengene operasyonları" kapsamında A.E'nin iş yerinde kumar oynatıldığını belirledi.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Şüphelilere idari para cezası kesilirken işletme sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı.