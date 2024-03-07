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Gaziantep'te kumar oynayan 7 kişi yakalandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapılan operasyonda, A.E'nin iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. İş yerine düzenlenen operasyonda 7 kişi kumar oynarken yakalandı. Şüphelilere idari para cezası kesilirken işletme sahibi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 7 kişi kumar oynarken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik yurt genelinde düzenlenen "Mengene operasyonları" kapsamında A.E'nin iş yerinde kumar oynatıldığını belirledi.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Şüphelilere idari para cezası kesilirken işletme sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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