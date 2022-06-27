Gaziantep'te kumar oynattıkları gerekçesiyle 12 zanlı gözaltına alındı - Haberler

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Gaziantep'te kumar oynattıkları gerekçesiyle 12 zanlı gözaltına alındı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te kumar oynattıkları gerekçesiyle 12 zanlı gözaltına alındı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda kumar oynattıkları gerekçesiyle 12 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda kumar oynattıkları gerekçesiyle 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte bir adreste kumar oynatıldığı iddiasıyla operasyon düzenledi.

Kumar oynamada kullanılan çeşitli materyaller ve 2 tabanca ele geçiren ekipler, 48 kişi hakkında kumar oynamaktan işlem yaptı.

Operasyonda kumar oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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