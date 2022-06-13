Gaziantep'te kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 kişiye ceza kesildi Gaziantep'te kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 şüpheliye ceza işlem uygulandı. Gaziantep'te kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 şüpheliye ceza işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesindeki 2 iş yerinde kumar oynadığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, iş yerlerinde yaptığı aramada 2 kumar makinesi ile kumar materyalleri ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2'si iş yeri sahibi olmak üzere 5 kişiye ceza kesildi. AA / Fırat Özdemir - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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