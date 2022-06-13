Gaziantep'te kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 kişiye ceza kesildi
AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 şüpheliye ceza işlem uygulandı.
Gaziantep'te kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 şüpheliye ceza işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesindeki 2 iş yerinde kumar oynadığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, iş yerlerinde yaptığı aramada 2 kumar makinesi ile kumar materyalleri ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2'si iş yeri sahibi olmak üzere 5 kişiye ceza kesildi.
AA / Fırat Özdemir - Güncel