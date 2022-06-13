Gaziantep'te kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 kişiye ceza kesildi - Haberler

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Gaziantep'te kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 kişiye ceza kesildi

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 kişiye ceza kesildi

Gaziantep'te kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 şüpheliye ceza işlem uygulandı.

Gaziantep'te kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 şüpheliye ceza işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesindeki 2 iş yerinde kumar oynadığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerlerinde yaptığı aramada 2 kumar makinesi ile kumar materyalleri ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2'si iş yeri sahibi olmak üzere 5 kişiye ceza kesildi.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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