Gaziantep'te kumar operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Gaziantep'te kumar operasyonunda yakalanan 3 kişiye para cezası uygulandı.
Gaziantep'te kumar operasyonunda yakalanan 3 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerinde arama yapıldı.
Kumar oynarken yakalanan 3 kişiye, para cezası uygulandı. İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel