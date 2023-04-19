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Gaziantep'te kumar operasyonunda 3 kişi yakalandı

Gaziantep'te kumar operasyonunda 3 kişi yakalandı

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Gaziantep'te kumar operasyonunda yakalanan 3 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep'te kumar operasyonunda yakalanan 3 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerinde arama yapıldı.

Kumar oynarken yakalanan 3 kişiye, para cezası uygulandı. İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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