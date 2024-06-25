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Gaziantep'te kumar operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 9 oyun makinesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine 2 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, kumar oynamada kullanılan 9 oyun makinesi, 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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