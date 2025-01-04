Gaziantep'te Kumar Operasyonu: 16 Makine Ele Geçirildi
Gaziantep'te polis tarafından düzenlenen operasyonda iki iş yerinde 16 kumar makinesi ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, kumar suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.
Gaziantep'te polis ekiplerince iki iş yerinde 16 kumar makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kumar suçlarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce iki iş yerine düzenlenen operasyonda 16 kumar makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel