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Gaziantep'te Kum Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Gaziantep'te Kum Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kum yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, TAG Otoyolu'nda meydana geldi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen kum yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

F.A idaresindeki 47 ADK 166 plakalı kum yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Çakmak Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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