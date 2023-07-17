Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Malazgirt Mahallesi'nde bulunan çöplükte yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar nedeniyle şehirde panik yaşanırken, ihbar hatları ve medya haber merkezlerine ihbar yağdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederken, yangının ise aşırı sıcaklar nedeniyle çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

Gaziantep'te korkutan çöplük yangını: Gökyüzü siyah dumanla kaplandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te çöplük alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehirde paniğe neden oldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Malazgirt Mahallesi'nde bulunan çöplükte yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar nedeniyle şehirde panik yaşanırken, ihbar hatları ve medya haber merkezlerine ihbar yağdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederken, yangının ise aşırı sıcaklar nedeniyle çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.