Gaziantep'te korkunç kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde lastiği patlayan araç refüje çarparak takla attı. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçta bulunan ve inşaat işçisi olduğu öğrenilen 5 kişiden 1'i hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde lastiği patlayan araç refüje çarparak takla attı. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araçta bulunan ve inşaat işçisi olduğu öğrenilen 5 kişiden 1'i hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Kaza Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü Muhmud Hacı Abdulvahab yönetimindeki 27 MB 1311 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken arka lastiğinin patlaması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje vurarak takla attı. Kazada araçta bulunan ve yabancı uyruklu inşaat işçileri olduğu öğrenilen Riyad Hac Abdulvahab (20), Nasır Hac Abdulvahab (16), Ahmed Hac Abdulvahab (11), Omar Muhammed (19), Muhammed Hac Abdulvahab (23) isimli kardeşler yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 23 yaşındaki Muhammed Hac Abdulvahab doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden sürücünün ise ehliyetsiz olduğu iddia edildi. - GAZİANTEP