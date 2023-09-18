Gaziantep'te Köpeği Sürükleyen Araç Sahibi Yakalandı

Gaziantep'te bir aracın arkasına bağladığı iple köpeği sürükleyen sürücü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Araç sahibi, köpeğin ölü olduğunu ve boş bir alana götürmek için sürüklediğini söyledi. Vali Çeber ise adli işlem başlatıldığını duyurdu.

ARAÇ SAHİBİ YAKALANDI

Gaziantep'te, hafif ticari aracın arkasına bağladığı iple köpeği sürüklediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenen aracın sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan aracın sahibi Ali A.'nın ilk ifadesinde köpeğin ölü olduğunu ve boş bir alana götürmek için aracına iple bağlayarak sürüklediğini söylediği öğrenildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olaya ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Çeber, araç sahibi hakkında adli işlem başlatıldığını duyurduğu paylaşımında, "Sosyal medyada yer alan ilimizde bir köpeğin aracın arkasında sürüklendiği görüntülerle ilgili; araç sahibi tespit edilerek İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 5199 Sayılı Kanun gereği adli işlem ivedi olarak başlatılmıştır. Bu tür görüntülerin tekrar etmemesini diliyorum" ifadelerini kullandı.