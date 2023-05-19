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Gaziantep'te Kooperatif Başkanının Öldürülmesine İlişkin 2 Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te Kooperatif Başkanının Öldürülmesine İlişkin 2 Zanlı Yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te, Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken'in öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi.

Gaziantep'te, Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken'in öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde önceki gün O.S. (35) ile bir süre önce boşandığı eşinin babası Yemişken arasında tartışma çıktı.

Pompalı tüfekle Yemişken'e ateş eden O.S. olay yerinden kaçtı.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yemişken kurtarılamadı.

Kaçan zanlının yakalanması için Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kısa sürede gözaltına alınan O.S. ile babası A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Karşıyaka Karataş Güncel Haberler

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