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Gaziantep'te kooperatif başkanı eski damadı tarafından öldürüldü

Gaziantep'te kooperatif başkanı eski damadı tarafından öldürüldü

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Gaziantep'te, Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken, eski damadı tarafından tüfekle öldürüldü.

Gaziantep'te, Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken, eski damadı tarafından tüfekle öldürüldü.

Orhan S. (35), bir süre önce boşandığı eşinin babası Karataş Karşıyaka Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Yemişken'in (59) yanına gitti.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Orhan S, Yemişken'in yanından uzaklaştı. Daha sonra yanında pompalı tüfekle gelen Orhan S, Yemişken'e ateş ederek yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yemişken, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli Orhan S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA / Güncel

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