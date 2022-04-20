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Gaziantep'te konvoya izin verilmeyecek

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te konvoya izin verilmeyecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte korna ve konvoy gibi trafiği tehlikeye atan davranışların daha önce yasaklandığını, konvoylara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte korna ve konvoy gibi trafiği tehlikeye atan davranışların daha önce yasaklandığını, konvoylara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ehliyetsiz çocuklara araç verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Gül, açıklamasında "Gaziantep'te korna, konvoy gibi trafiği tehlikeye atan, vatandaşlarımızı rahatsız eden davranışlar yasaklanmıştı. Bazı kişilerin mezuniyet vb. gerekçelerle konvoy yapacağı duyumu alınmış olup buna kesinlikle müsaade edilmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Gaziantep, Tragger, Medya, Güncel, Haberler

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