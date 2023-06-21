Gaziantep'te Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 5 Yaralı

Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek takla attı: 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te içerisinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra karşı şeride uçarak takla attı. Feci kazada araç içerisinde bulunan 5 kişi ağır yaralandı.

Feci kaza, Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde yabancı uyruklu 5 kişinin bulunduğu 27 MB 6901 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra orta refuje çarparak karşı şeride uçtu. Taklalar atarak ters dönen otomobilde bulunan 5 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralı 5 kişi, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan feci kaza sonrası yaralanan sürücü ile diğer 4 kişinin alkollü olduğu iddia edilirken, kaza sonrası araçtan saçılan içki şişeleri dikkat çekti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.