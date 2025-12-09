Gaziantep'te eşini av tüfeğiyle öldüren koca yakalandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eşini av tüfeğiyle öldüren koca gözaltına alındı.

Kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde O.K, evlerinin yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Ayşe K'ye av tüfeğiyle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ayşe K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, O.K'yi gözaltına aldı.