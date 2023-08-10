Gaziantep'te kırsal alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Gaziantep'te kırsal alanda çıkan örtü yangınını çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, öğle saatlerinden sonra Şahinbey ilçesi Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuru otların bulunduğu alana atılan söndürülmemiş sigara izmariti nedeniyle örtü yangını çıktı. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşların müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP