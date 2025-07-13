Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı

Gaziantep'te haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Şehitkamil, İslahiye ve Oğuzeli ilçelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, silahlı yağma suçundan 10 yıl 10 ay 6 gün E.U, aynı suçtan 10 yıl 5 ay 10 gün cezası olan R.Ç, cinsel istismar suçundan 10 yıl cezası olan H.D, hırsızlıktan 10 yıl 5 ay cezası olan Ş.Y ve uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.D. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.