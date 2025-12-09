Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, Şehitkamil ilçesinde belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda "silahla yağma" suçu başta olmak üzere 55 suç kaydı olan ve hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T, "kasten yaralama" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y. ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ö. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.