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Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, hırsızlık ve yağma suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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