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Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, silahla yağma suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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