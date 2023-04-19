Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Gaziantep'te silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep'te silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, silahla yağma suçundan hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel