Firari Hükümlü Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te hakkında 25 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" ve "kasten yaralama" suçundan 25 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan C.Y, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
