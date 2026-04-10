Gaziantep'te kereste imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Gaziantep Küsget Sanayi Mahallesi'nde bulunan kereste imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Küsget Sanayi Mahallesi 60026 No'lu Cadde üzerinde bulunan imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 15 araç ve 43 personelle müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman