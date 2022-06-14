Gaziantep'te kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te bir kişiyi kendisini polis olarak tanıtıp dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te bir kişiyi kendisini polis olarak tanıtıp dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini savcı, polis ve benzeri mesleklere mensup gibi tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Gaziantep otogarında M.E. adlı kişiyi, kendisini polis olarak tanıtıp yardımcı olabileceğini söyleyerek dolandıran İ.Ç. yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, "dolandırıcılık" ve "yağma" suçlarının da bulunduğu 20 suçtan kaydının olduğu tespit edildi.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title