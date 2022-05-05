Gaziantep'te kediye işkence yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te kediye işkence yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te kediye işkence yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişi, kediye işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişi, kediye işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bir kediye işkence yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kediye işkence yaptığı tespit edilen Y.K'yi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan işkence yapılan kedi ise Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edildi.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Haberler

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