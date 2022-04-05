Gaziantep'te kazalar mobese kameralarında

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulan mobese kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Kazaların genellikle sürücü hatalarından ve kırmızı ışık ihlallerinden kaynaklandığı görüldü. Görüntülerde, tramvayın bir yayaya çarpma anı da yer aldı. Kazaların genellikle dikkatsizlik nedeniyle oluştuğu görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü, halka kurallara uymaları yönünde çağrı yaptı.