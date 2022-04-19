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Gaziantep'te kazalar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Gaziantep'te kazalar kamerada

GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Kazaların genellikle sürücü hatalarından ve dönüş ihlallerinden kaynaklandığı görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü, "Basit bir trafik kuralını ihlal etmeniz, ömür boyu üzülmenize neden olabilir. Lütfen dikkatle, sabırla, kurallara uyalım" notuyla paylaştığı görüntüler ile sürücü ve vatandaşlara kurallara uymaları yönünde uyardı.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Emniyet Müdürlüğü, Trafik Kazaları, Kaza, Güncel, Haberler

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