Gaziantep'te kazada ölen 6 Suriyeli yan yana toprağa verildi

GAZİANTEP'te, freni boşalan kamyonun ışıklarda bekleyen 1 minibüs ve 2 otomobile çarptığı kazada ölen 6 kişi, kimlik tespitinin ardından yan yana toprağa verildi. Kazada ölenlerin Suriyeli Fikret Raşit (56), kızları Ela (25), Beyen (24), Feride (17) ve torunu Ahmed Alluş (2) ile akrabaları Hüseyin Abdo (24) olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Nurdağı kara yolundaki Sakçagözü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, freni boşalan Tahsin Ergin idaresindeki 27 YC 694 plakalı kamyon önce, ışıklarda bekleyen Hasan S., idaresindeki 27 AHU 776 plakalı otomobile çarptı. Devrilip sürüklenen kamyon, ardından sürücüsü öğrenilemeyen ve içinde Suriyelilerin olduğu 27 MC 1015 plakalı servise ve 34 UZ 7893 plakalı başka otomobile çarpıp sürükledi. Otomobiller ve minibüs devrilirken, kamyon ise aydınlatma direklerine çarparak durabildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ile sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk kontrollerinde Fikret Raşit, kızları Ela, Beyen, Feride ve torunu Ahmed Alluş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan Hüseyin Abdo da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Yaralı 16 kişinin kentteki çeşitli hastanelerde tedavisi sürerken, 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilip karakola götürülen gözaltındaki kamyon sürücüsü Tahsin Ergin'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

'SAVAŞTAN KAÇIP GELMİŞLERDİ'

Kazada ölen Fikret Raşit, kızları Ela, Beyen, Feride ve torunu Ahmed Alluş ile akrabaları Hüseyin Abdo'nun cenazeleri İslahiye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Suriyeli ailenin savaştan sonra İslahiye'ye yerleştiği, 6 Şubat depremi nedeniyle Nizip ilçesinde yakınlarının yanına taşındıkları ve yeniden İslahiye'ye dönmek üzereyken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Cenazeye katılan Musa Dedekoğlu, "Maalesef 1 aileden 6 kişi yaşamını yitirdi. Aile daha önce İslahiye'de yaşıyordu. Depremin ardından Nizip'e gittiler. Orada bir süre kaldılar ancak kalacak yerleri olmadığı için ve daha önce de burada yaşadıkları için dönmek istemişler. Dönüş sırasında Sakçagözü Mahallesi'nde kırmızı ışıkta durdukları sırada kamyon gelip çarpıyor. Savaştan sonra gelip İslahiye'ye yerleşmişlerdi. Aileyi de yakından tanıyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.