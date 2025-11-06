Haberler

Gaziantep'te Kaza: Umreden Dönen Eşini Karşılamak İçin Yola Çıkan Aile Kazada Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Kaza: Umreden Dönen Eşini Karşılamak İçin Yola Çıkan Aile Kazada Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Gaziantep'te yaşanan trafik kazasında, umreden dönen eşini karşılamak için yola çıkan Nuri Akkurt, annesi ve yengesi ile birlikte hayatını kaybetti. Kazada, otomobilin bir kamyona çarpması sonucu üç kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te kamyona arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren annesi Rahime (65) ve yengesi Cemile Akkurt (53) ile birlikte yaşamını yitiren sürücü Nuri Akkurt'un (43) umreden dönen eşini karşılamak amacıyla havalimanına gitmek için yola çıktığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Köksalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nuri Akkurt yönetimindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil aynı yöne giden A.Ç. idaresindeki 46 AGH214 plakalı mısır silajı yüklü kamyona arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Nuri Akkurt ile annesi Rahime Akkurt ve yengesi Cemile Akkurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

EŞİNİ KARŞILAMAYA GİDİYORMUŞ

Otomobil sürücüsü Nuri Akkurt'un umreden dönen eşini karşılamak için annesi ve yengesiyle havalimanına giderken kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Ölen 3 kişinin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

